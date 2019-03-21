Гравці київського Динамо привітали Жуніора Мораеса в розташуванні збірної України, як і усіх інших новачків.
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Про це розповів захисник київського клубу Віталій Миколенко.
"Грали з ним цілий рік у Динамо. Тут привітали, як і всіх дебютантів", - сказав Миколенко.
Нагадаємо, збірна України прогулялася по Лісабону.
Раніше збірна України прилетіла до Лісабона. На матчі з Португалією очікується аншлаг.
Джерело - footballgazeta.