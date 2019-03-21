Гент не відпустив Яремчука в Галатасарай

Форвард Гента і збірної України Роман Яремчук міг опинитися в турецькому Галатасараї цієї зими.

Про це він розповів порталу sport.ua.

"За два дні до закриття трансферного вікна мені подзвонив агент і сказав, що є варіант з Галатасараєм. Але керівництво Гента сказало: "Ми не знайдемо тобі альтернативу за два дні". Та й ціна, яку пропонували, не влаштовувала Гент. Агент мені теж сказав: "Вважаю, тобі в Туреччину зараз не варто їхати". Я радий, що залишився в Бельгії.", - розповів Яремчук.