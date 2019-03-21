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Гент не відпустив Яремчука в Галатасарай

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Бельгійський клуб не здатен був знайти заміну українцю
Гент не відпустив Яремчука в Галатасарай

Форвард Гента і збірної України Роман Яремчук міг опинитися в турецькому Галатасараї цієї зими.

Про це він розповів порталу sport.ua.

"За два дні до закриття трансферного вікна мені подзвонив агент і сказав, що є варіант з Галатасараєм. Але керівництво Гента сказало: "Ми не знайдемо тобі альтернативу за два дні". Та й ціна, яку пропонували, не влаштовувала Гент. Агент мені теж сказав: "Вважаю, тобі в Туреччину зараз не варто їхати". Я радий, що залишився в Бельгії.", - розповів Яремчук.

Нагадаємо, українську збірну тепло зустріли у Португалії.

Також, на матч Португалія — Україна продано понад 50 тисяч квитків.

Тим часом Яремчук потрапив у команду тижня FIFA19.

Джерело - sport.ua.

#Яремчук, #Гент, #Галатасарай
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