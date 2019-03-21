Легендарному форварду завадили травми

42-річний екс-форвард Мілана і Челсі Андрій Шевченко не міг ходити майже три місяці після операції спини.

Про це він розповів порталу dynamo.kiev.ua.

"Дуже болючим і важким було відновлення після операції спини, коли я практично три місяці не міг нормально ходити. Якщо ти хочеш досягти успіху в прем'єр-лізі, ти повинен бути в стовідсоткової фізичній формі. Коли я був у Челсі я був практично весь час в більшій чи меншій мірі травмований", - заявив тренер збірної.

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"А будь-який хороший гравець - це як машина. Варто статися навіть найменшого збою, і вона вже не зможе працювати в повну силу. І найбільш наочно це видно саме в прем'єр-лізі, де домінує жорсткий, фізичний футбол ", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, Україна втратила перемогу над Сербією у відборі на Євро-2019 (U-19).

Також, Коваленко покинув розташування збірної.

Джерело - Динамо Киев от Шурика.