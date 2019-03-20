У півзахисника діагностували травму

Півзахисник Шахтаря і збірної України Віктор Коваленко покинув розташування національної команди.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Раніше повідомлялося, що у гравця є певні проблеми, після чого він був відправлений на медобстеження. У нього діагностували розтягнення м'яза, яке вимагає тижневого відновлення.

У зв'язку з цим було прийнято рішення про те, що Віктор покине розташування збірної і залишиться в Києві для реабілітації. Він не зможе допомогти синьо-жовтим в найближчих матчах.

Нагадаємо, Жуніор Мораес отримав паспорт України, і вже прибув до табору національної збірної, де вже провів перше тренування.