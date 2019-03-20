Україна втратила перемогу над Сербією у відборі на Євро-2019 (U-19)

Українці вели 2:0

Юнацька збірна України не змогла перемогти Сербію у матчі 1-го туру Євро-2019 U-19, виграючи по ходу поєдинку з рахунком 2:0.

У першому матчі еліт-раунду Євро-2019 U-19, який проходив у Італії, підопічні Сергія Нагорняка протистояли збірній Сербії. "Синьо-жовті" у першому таймі повели з рахунком 2:0, голами відзначились Георгій Цітаішвілі та Данило Сікан. Ще до перерви серби зусиллями Влаховича скоротили розрив у рахунку, а в другому таймі залишились у меншості після вилучення Белича.

Попри гру в більшості, українці не втримали перемогу – Влахович з пенальті оформив дубль та встановив фінальний рахунок. Таким чином обидві команди набрали по одному очку.

Наступний матч Україна U-19 зіграє 23 березня проти Італії, а 26 березня – проти Бельгії.

Євро-2019 U-19.

Еліт-раунд

Група 7

20 березня

Україна U-19 – Сербія U-19 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 23 Цітаішвілі, 2:0 - 36 Сікан, 2:1 - 45 Влаховіч, 2:2 - 77 Влахович, пенальті.

Вилучення: Белич, 74 (Сербія)

Нагадаємо, основна збірна України проведе матч 22 березня проти Португалії.

Також, Коваленко покинув розташування збірної України. Натомість, Нагадаємо, Жуніор Мораес отримав паспорт України, і вже прибув до табору національної збірної, де вже провів перше тренування.

Джерело - Чемпіон.