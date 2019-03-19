Алекс Теллес очолює список бажаних трансферів матрацників

Мадридське Атлетіко має наміри придбати лівого захисника Порту Алекса Теллеса. Бразилець стоїть першим у трансферному списку Сімеоне.

Про це повідомляє Diario AS.

За даними джерела, захисник Порту Алекс Теллес очолює список бажаних трансферів мадридського Атлетіко влітку поточного року.

Преса також пов'язувала гравця 26-річного бразильського гравця з переходом в Реал і Ювентус. Порту дав зрозуміти, що клуб не має наміру продавати захисника дешевше 40 мільйонів євро.

Мадридської Атлетіко, можливо, доведеться зміцнити захисну лінію цього літа, адже контракт Філіпе Луїса добігає кінця, а Лукас Ернандес може перебратися в мюнхенську Баварію.

Як відомо, раніше Теллес захищав кольори Інтера і Галатасарая, а в минулому сезоні допоміг Порту виграти перший чемпіонський титул з 2013 року.

Нагадаємо, Грізманн хоче перейти в Барселону.

Раніше Порту переграв Рому та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Джерело - terrikon.