Мадридське Атлетіко має наміри придбати лівого захисника Порту Алекса Теллеса. Бразилець стоїть першим у трансферному списку Сімеоне.
Про це повідомляє Diario AS.
За даними джерела, захисник Порту Алекс Теллес очолює список бажаних трансферів мадридського Атлетіко влітку поточного року.
Преса також пов'язувала гравця 26-річного бразильського гравця з переходом в Реал і Ювентус. Порту дав зрозуміти, що клуб не має наміру продавати захисника дешевше 40 мільйонів євро.
Мадридської Атлетіко, можливо, доведеться зміцнити захисну лінію цього літа, адже контракт Філіпе Луїса добігає кінця, а Лукас Ернандес може перебратися в мюнхенську Баварію.
Як відомо, раніше Теллес захищав кольори Інтера і Галатасарая, а в минулому сезоні допоміг Порту виграти перший чемпіонський титул з 2013 року.
Нагадаємо, Грізманн хоче перейти в Барселону.
Раніше Порту переграв Рому та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.
Джерело - terrikon.