Реал знайшов заміну Марсело

Бразильського захисника Марсело у Реалі може замінити Алекс Теллес із португальського Порту.
Про це повідомляє As.
25-річний бразилець покликаний стати наступником Марсело. Напередодні у італійських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Марсело хоче приєднатися до Роналду в Ювентусі.
Незалежно від майбутнього Марсело, Реал в січні збирається підписати Теллеса. Заради цього мадридці готові виплатити клаусулу 40 млн євро.
У нинішньому сезоні Теллес зіграв в 10 матчах за Порту, забив 1 гол та зробив 3 результативні передачі.
Нагадаємо, капітан Реалу Серхіо Рамос вибачився перед одноклубником, якого вдарив на тренуванні.
Раніше, Реал визначився із майбутнім головного тренера Хулена Лопетегі.
Джерело - As.