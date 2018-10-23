Реал знайшов заміну Марсело

Бразильського захисника Марсело у Реалі може замінити Алекс Теллес із португальського Порту.

Про це повідомляє As.

25-річний бразилець покликаний стати наступником Марсело. Напередодні у італійських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Марсело хоче приєднатися до Роналду в Ювентусі.

Незалежно від майбутнього Марсело, Реал в січні збирається підписати Теллеса. Заради цього мадридці готові виплатити клаусулу 40 млн євро.

У нинішньому сезоні Теллес зіграв в 10 матчах за Порту, забив 1 гол та зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, капітан Реалу Серхіо Рамос вибачився перед одноклубником, якого вдарив на тренуванні.

Раніше, Реал визначився із майбутнім головного тренера Хулена Лопетегі.

Джерело - As.