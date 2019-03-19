Француз розчарувався в Атлетіко

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн хоче приєднатися до Барселони, і його представники вже вступили в контакт з керівництвом каталонського гранда.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За інформацією видання, "синьо-гранатові" зацікавлені в угоді, добре знаючи високі ігрові якості нападника збірної Франції і, тим більше, прийнятну ціну викупу - 120 мільйонів євро.

На початку цього сезону Грізманн підписав новий довгостроковий контракт з Атлетіко, але свіжі повідомлення показують, що тепер він шкодує про перебування в іспанській столиці.

У француза є клаусула, яка, у порівнянні з минулим контрактом знизилась з 200 мільйонів до 120 мільйонів євро і це може спокусити нинішніх лідерів Ла Ліги.

Грізманн в цьому сезоні забив 18 голів і зробив 6 результативних передач.

Нагадаємо, ПСЖ хоче купити Грізманна.

Також, Неймар відреагував на інформацію про можливий перехід у Реал.

Джерело - footballhit.