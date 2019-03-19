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Азар: Я не знаю, що буде

Сьогодні 19:33 282 0
Бельгієць думає лише про Челсі та Бельгію
Азар: Я не знаю, що буде

Бельгійський вінгер Челсі Еден Азар наразі думає лише про виступи в Челсі та збірній Бельгії.

Про це він розповів у інтерв'ю VTM News.

"Зараз я думаю тільки про збірну Бельгії і Челсі. Я не думаю про те, що може статися через два, три, чотири чи п'ять місяців. Я не знаю, що буде", - сказав Азар

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"Попереду у Челсі два дуже важливі місяці. Ми можемо виграти Лігу Європи. Ми повинні виграти Лігу Європи чи фінішувати в першій четвірці в Прем'єр-лізі, щоб зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону. Наша фанати очікують цього", - підсумував вінгер

Нагадаємо, найбагатша людина Британії хоче купити Челсі.

Також, Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу проти Динамо.

Джерело - Depo.Сектор.

#Азар, #Реал, #Челсі, #Бельгія
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