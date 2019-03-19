Абрамович готовий продати клуб за 2.5 мільярда фунтів

Найбагатша людина Великої Британії сер Джим Реткліфф висловив готовність придбати лондонський Челсі у російського бізнесмена Романа Абрамовича.

Про це повідомляє The Times.

66-річний Реткліфф, який заробив свої статки на хімічній промисловості, скоро оголосить про купівлю британської велошоссейної команди Team Sky та збирається інвестувати в футбол.

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За інформацією видання, Абрамович вимагає у потенційного покупця приблизно 2,5 мільярда фунтів. Реткліфф готовий розпрощатися з цією сумою, проте не хоче вкладатися в дорогу реконструкцію домашнього стадіону "пенсіонерів" Стемфорд Брідж, від якої раніше відмовився Абрамович.

Додамо, шо статки Реткліффа оцінюються в 21 мільярд фунтів, він посів 110-те місце в недавньому рейтингу Forbes, де нинішній власник Челсі Роман Абрамович розташувався трьома позиціями вище

Нагадаємо, Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу проти Динамо.

Також, Динамо зганьбилося у домашньому матчі з Челсі.

Джерело - ТСН.