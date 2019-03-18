Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу проти Динамо

Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу в Києві проти Динамо.

Про це повідомляє Evening Standart.

Образ з боку вболівальників Динамо зазнав вінгер Каллум Хадсон-Одой. Інцидент стався в другому таймі, футболіст відразу повідомив про це капітану команди Сесару Аспілікуеті.

Сесар сказав про це арбітру матчу відразу по його завершенню, вказавши сектор стадіону, з якого лунали образи. Офіційні представники клубу негайно повідомили про це делегату УЄФА.

У заяві джерела прес-секретар Челсі підтвердив факт звернення до УЄФА.

"Ми можемо підтвердити інформацію про расистські вигуки з трибун, спрямованих на одного з наших гравців в останні хвилини матчу в Києві. Ми щиро засуджуємо таку огидну поведінку. Ми очікуємо, що УЄФА проведе масштабне розслідування", - сказав прес-секретар.

Нагадаємо, Динамо ганебно програло Челсі.

У матчі чемпіонату кияни переграли Олімпік.

Джерело - standard.