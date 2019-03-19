Вінгеру Шальке Євгену Коноплянці бракує Ярослава Ракицького в збірній України.
Про це він розповів Трібуні.
"Говорив з ним після переходу. Мені його бракує. Упевнений, що кожен підтримає мої слова. Як тренери, так і футболісти. Ми знаємо його сильні якості як захисника. Я його довго знаю як людину. Це його вибір. Більше не буду продовжувати", - заявив гравець.
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"Чи перейду в російський клуб? Це питання взагалі не коректне? Я ж у збірній. Зараз скажу, що не перейду – буде плювок у бік Яріка. Скажу, що перейду – мене зараз...", - сказав Коноплянка.
Нагадаємо, Мораес отримав виклик до збірної України.
Напередодні тренування збірної відвідало близько 2 тисяч глядачів.
Джерело - Трібуна.