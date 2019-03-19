Вінгеру Шальке Євгену Коноплянці бракує Ярослава Ракицького в збірній України.

Про це він розповів Трібуні.

"Говорив з ним після переходу. Мені його бракує. Упевнений, що кожен підтримає мої слова. Як тренери, так і футболісти. Ми знаємо його сильні якості як захисника. Я його довго знаю як людину. Це його вибір. Більше не буду продовжувати", - заявив гравець.