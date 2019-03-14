Кияни нічого не протиставили титулованому англійському гранду

В 1/8 фіналу Ліги Європи київське Динамо розгромно поступилося лондонському Челсі.

У воротах киян тричі розписався Жиру та по одному голу забили Маркос Алонсо і Хадсон-Одой.

За сумою двох матчів команда програла з рахунком 0:8.

Ліга Європи

1/8 фіналу, 2 матч

14 березня

Динамо — Челсі 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 5 Жиру, 0:2 - 33 Жиру, 0:3 - 45+1 Маркос Алонсо, 0:4 - 59 Жиру, 0:5 - 78 Хадсон-Одой

Динамо: Бойко, Сидорчук (Че Че, 65), Шепелєв (Андрієвський, 87), Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей (Смирний, 81), Гармаш, Бурда, Кадар, Кендзьора.

Челсі: Аррісабалага, Рюдігер, Алонсо, Канет (Жоржиньйо, 65), Лофтус-Чік, Ковачич, Жіру, Хадсон-Одой, Дзаппакоста (Аспілікуета, 69), Вілліан (Педро, 74), Крістіансен.

Попередження: Миколенко, 61, Аспілікуета 73

Нагадаємо, відео голів дивіться за посиланням.

Матч з Челсі відвідав Руслан Ротань.

Джерело - Чемпіон.