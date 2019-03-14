В 1/8 фіналу Ліги Європи київське Динамо розгромно поступилося лондонському Челсі.
У воротах киян тричі розписався Жиру та по одному голу забили Маркос Алонсо і Хадсон-Одой.
За сумою двох матчів команда програла з рахунком 0:8.
Ліга Європи
1/8 фіналу, 2 матч
14 березня
Динамо — Челсі 0:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 5 Жиру, 0:2 - 33 Жиру, 0:3 - 45+1 Маркос Алонсо, 0:4 - 59 Жиру, 0:5 - 78 Хадсон-Одой
Динамо: Бойко, Сидорчук (Че Че, 65), Шепелєв (Андрієвський, 87), Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей (Смирний, 81), Гармаш, Бурда, Кадар, Кендзьора.
Челсі: Аррісабалага, Рюдігер, Алонсо, Канет (Жоржиньйо, 65), Лофтус-Чік, Ковачич, Жіру, Хадсон-Одой, Дзаппакоста (Аспілікуета, 69), Вілліан (Педро, 74), Крістіансен.
Попередження: Миколенко, 61, Аспілікуета 73
Нагадаємо, відео голів дивіться за посиланням.
Матч з Челсі відвідав Руслан Ротань.
Джерело - Чемпіон.