Челсі відмовив Реалу у трансфері Азара

Мадридський Реал не зміг домовитися щодо трансферу бельгійського нападника лондонського Челсі Едена Азара.

Про це повідомляє HLH.

За даними джерела, королівський клуб запропонував за футболіста € 82 млн, але отримав відмову. Челсі готовий розглядати пропозиції щодо трансферу хавбека не менше, ніж за € 115 млн. Нагадаємо, що контракт бельгійця з лондонським клубом дійсний до літа 2020 року.

Нагадаємо, Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу проти Динамо.

Також, Динамо зганьбилося у домашньому матчі з Челсі.

Джерело - Чемпіон.