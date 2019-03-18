Шевченко: Більше не ставте мені питань про Ракицького

Мій профіль
Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU
Сьогодні 15:56 263
Семеро українок поїдуть на етап Кубка світу в Гольменколлен
Сьогодні 14:36 681
Мораес став громадянином України
Сьогодні 14:00 1108
Українки дізналися суперниць на турнірі в Маямі
Сьогодні 12:49 902
Десна програла боротьбу за ТОП-6, Карпати відібрали очки в Маріуполя. Огляд матчів УПЛ від 17 березня
Сьогодні 11:19 755
Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA
Сьогодні 09:22 1272 5
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 16:00 53021 1
Радівілов завоював другу медаль на етапі Кубка світу в Баку
Вчора 15:34 1068
Вірер тріумфувала в мас-старті чемпіонату світу, Меркушина — 25
Вчора 14:58 1022
Радівілов здобув бронзу на етапі Кубка світу
Вчора 11:51 905
Навколо спорту
Блоги
Про Динамо в Лізі Європи та черговий тур чемпіонату - Великий Футбол
Про Динамо в Лізі Європи та черговий тур чемпіонату - Великий Футбол Максим Буйдин
Сьогодні 18:33 42
Як треба грати у футбол. Урок від Саррі для Хацкевича
Як треба грати у футбол. Урок від Саррі для Хацкевича Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:14 692
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:22 2009
Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана
Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:50 1213
Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського
Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 23:46 2423
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
16.03.2019 22:05 845
Рятуємось від весняного авітамінозу. Вітаміни для бігунів
Рятуємось від весняного авітамінозу. Вітаміни для бігунів Valeriy Ruchka
16.03.2019 21:25 847
Тонкий натяк. Мораес заспівав гімн України
Тонкий натяк. Мораес заспівав гімн України Valeriy Ruchka
16.03.2019 19:51 1919 2
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1 Андрій Твердохліб
16.03.2019 12:31 946 1
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО Valeriy Ruchka
16.03.2019 12:19 1128
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:33 Блог Про Динамо в Лізі Європи та черговий тур чемпіонату - Великий Футбол 42
18:26 Теніс Козлова пробилася у фінал кваліфікації турніру в Маямі 877
18:13 Футбол Збірна України проводить відкрите тренування на Олімпійському 383
18:02 Футбол Шевченко: Більше не ставте мені питань про Ракицького 569
17:41 Футбол ФФУ затвердила перенесення матчів Кубка та чемпіонату України 1677
17:30 Футбол Баварія розгромила Майнц, Боруссія Д переграла Герту. Відеоогляд матчів 26-го туру Бундесліги 296
17:25 Баскетбол Вашингтон - Юта: онлайн-трансляція матчу НБА 256
17:14 Блог Як треба грати у футбол. Урок від Саррі для Хацкевича 692
17:13 Футбол Барселона розгромила Бетіс, Реал виграв у Сельти. Відеоогляд матчів 28-го туру Ла-Ліги 372
17:00 Футбол Прес-конференція Шевченка. НАЖИВО 1158
16:56 Футбол Інтер у результативному матчі переміг Мілан, Ювентус поступився Дженоа. Відеоогляд 28-го туру Серії А 453
16:52 Футбол Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу проти Динамо 510
16:32 Футбол Ротань: Майже уся талановита молодь зараз в Динамо або Шахтарі 609
16:10 Хокей Донбас сенсаційно поступився в плей-оф УХЛ 637
15:56 Біатлон Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU 263
15:31 Футбол Мораес прокоментував отримання громадянства 871 1
15:08 Баскетбол Мілуокі поступився Філадельфії, Атланта з Ленем програла Орландо. Результати матчів НБА 375
14:51 Футбол УЄФА відкрила справу стосовно Роналду за жест Сімеоне 938
14:36 Біатлон Семеро українок поїдуть на етап Кубка світу в Гольменколлен 681
14:00 Футбол Мораес став громадянином України 1108
13:52 Футбол Манчестер Сіті зіграє з Брайтоном у півфіналі Кубка Англії 611
13:36 Футбол Арсенал — Ворскла: де дивитися онлайн матчу УПЛ 756
12:49 Теніс Українки дізналися суперниць на турнірі в Маямі 902
12:33 Футбол Хацкевич: Тоді Саррі потрібно було звільняти ще до матчу з нами 1334
12:22 Блог З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом 2009

Шевченко: Більше не ставте мені питань про Ракицького

Сьогодні 18:02 569 0
Шевченко: Більше не ставте мені питань про Ракицького

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав у команду тих гравців, які на  краще готові.

Про це сказав сам наставник національної команди.

"Я не спілкувався з Ярославом ні в момент його переходу, коли він приймав це рішення, ні після. Я, як головний тренер, приймаю рішення. Те, що сьогодні краще для команди. Тому, я вважаю, ми викликали тих гравців, які на сьогодні будуть краще готові.

Для мене це питання вичерпано. Більше мені не задавайте цих питань", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020.

22-го і 25-го березня збірної України чекають матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

Джерело - Чемпіон.

#Шевченко, #Ракицький, #ФФУ
Коментарі ()