Шевченко: Більше не ставте мені питань про Ракицького

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав у команду тих гравців, які на краще готові.

Про це сказав сам наставник національної команди.

"Я не спілкувався з Ярославом ні в момент його переходу, коли він приймав це рішення, ні після. Я, як головний тренер, приймаю рішення. Те, що сьогодні краще для команди. Тому, я вважаю, ми викликали тих гравців, які на сьогодні будуть краще готові.

Для мене це питання вичерпано. Більше мені не задавайте цих питань", - сказав Шевченко.