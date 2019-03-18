Шевченко: Більше не ставте мені питань про Ракицького

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав у команду тих гравців, які на краще готові.
Про це сказав сам наставник національної команди.
"Я не спілкувався з Ярославом ні в момент його переходу, коли він приймав це рішення, ні після. Я, як головний тренер, приймаю рішення. Те, що сьогодні краще для команди. Тому, я вважаю, ми викликали тих гравців, які на сьогодні будуть краще готові.
Для мене це питання вичерпано. Більше мені не задавайте цих питань", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020.
22-го і 25-го березня збірної України чекають матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.
Джерело - Чемпіон.