Шевченко готовий викликати Мораеса в збірну України

Для головного тренера збірної України Андрія Шевченка стало новиною отримання українського громадянства бразильським форвардом Шахтаря Мораесом.
Про це розповів сам наставник національної команди.
"Для мене отримання громадянства Мораесом така ж новина, як і для вас. Я сьогодні тільки прочитав про це.
Якщо у нього дійсно є паспорт... Чому ні, зв'яжемося з ним, дізнаємося все точно. Якщо все нормально, якщо у нього дійсно є паспорт, я буду розглядати його як кандидата в збірну. Коли я буду знати, тоді я прийму рішення", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, Мораес став громадянином України.
Раніше Шевченко попросив не ставити питання про Ракицького.
Джерело - Чемпіон.