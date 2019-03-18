Футболісти Мілана ледь не побилися під час матчу з Інтером

Гравців зупинили колеги по команді

Футболісти Мілана Франк Кессі і Лукас Білья влаштували перепалку на лавці запасних, під час дербі з Інтером.

Головний тренер Мілана Дженаро Гаттузо вирішив замінити Кессі на 69-й хвилині. Франк не зрозумів чому його замінюють. В цей час йому щось сказав Білья, і зав'язався конфлікт.

Футболістів швидко розняли партнери по команді й інцидент себе вичерпав.

Нагадаємо, Інтер вперше за 20 років не програв Мілану в 6 матчах поспіль.

Тим часом Зеніт, Інтер і Айнтрахт потрапили під дисциплінарні стягнення УЄФА.

Джерело - iSport.