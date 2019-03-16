Мадридиський Атлетіко сенсаційно поступився Атлетіку з Більбао в рамках 28-го туру Ла-Ліги.

Баски відкрили рахунок на 73-й хвилині матчу. Атлетіко побігло вперед і господарі поля забили другий гол.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

28 тур

16 березня

Атлетік - Атлетіко 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 73 Вільямсь, 2:0 - 85 Кедро

Сьогодні Реал переграв Сельту і тепер різниця між мадридськими командами в чемпіонаті складає два чоки на користь матрацників.

Нагадаємо, Шальке без Коноплянки програв Лейпцигу.

Раніше Реал оцінив Дзаньоло в 60 мільйонів євро.

Джерело - Чемпіон.