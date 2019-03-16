Реал готовий заплатити за атакуючого півзахисника Роми Ніколо Дзаньоло 60 мільйонів євро.

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Corriere dello Sport.

Вчора, 15 березня, з'явилася інформація про те, що 19-річна зірка римлян вже цього літа може перебратися до Реалу, куди в березні на пост головного тренера повернувся Зінедін Зідан.

У нинішньому сезоні Дзаньоло у 27 матчах за римлян забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту (2:1) Ніколо став наймолодшим італійцем, які оформили дубль в матчі головного клубного турніру Європи.

Нагадаємо, Топ-клуби Європи бойкотують новий формат клубного чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося, що Зеніт, Інтер і Айнтрахт потрапили під дисциплінарні стягнення УЄФА.

Джерело - Football Italia.