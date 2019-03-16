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Жіноча збірна України сенсаційно здобула бронзу в естафеті на чемпіонаті світу. Відеоогляд
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Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
Сьогодні 12:31 380
Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу
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Наполі зіграє з Арсеналом, Челсі зі Славією. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 14:20 1548
Аякс зіграє проти Ювентуса, Ліверпуль проти Порту. Результати жеребкування Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 3038
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Вчора 09:19 12034
Лопатецька зіграє у півфіналі турніру в Японії
Вчора 08:32 1144 1
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 00:00 51848 1
Динамо — Челсі: огляд матчу
14.03.2019 23:02 911
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Тонкий натяк. Мораес заспівав гімн України Valeriy Ruchka
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Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1 Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:31 380
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО Valeriy Ruchka
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Вона змінила історію. Перша жінка - учасник марафону
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13:45 Футбол Реал оцінив Дзаньоло в 60 мільйонів євро 570

Реал здобув впевнену перемогу в першому матчі Зідана

Сьогодні 19:55 581 0
Реал здобув впевнену перемогу в першому матчі Зідана

Мадридський Реал впевнено переграв Сельту в першому матчі під керівництвом Зінедіна Зідана.

  Актуально:Топ-клуби Європи бойкотують новий формат клубного чемпіонату світу. 

"Вершкові" відкрили рахунок лише на 62-й хвилині матчу, забив Іско. За 15 хвилин Гарет Бейл подвоїв перевагу.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

28 тур

16 березня

Реал - Сельта 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Іско, 2:0 - 77 Бейл

Нагадаємо, Шальке без Коноплянки програв Лейпцигу.

Раніше Реал оцінив Дзаньоло в 60 мільйонів євро.

Джерело - Чемпіон.

#Реал, #Зідан, #Іско, #Бейл
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