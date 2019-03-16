Мадридський Реал впевнено переграв Сельту в першому матчі під керівництвом Зінедіна Зідана.
Актуально:Топ-клуби Європи бойкотують новий формат клубного чемпіонату світу.
"Вершкові" відкрили рахунок лише на 62-й хвилині матчу, забив Іско. За 15 хвилин Гарет Бейл подвоїв перевагу.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
28 тур
16 березня
Реал - Сельта 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 62 Іско, 2:0 - 77 Бейл
Нагадаємо, Шальке без Коноплянки програв Лейпцигу.
Раніше Реал оцінив Дзаньоло в 60 мільйонів євро.
Джерело - Чемпіон.