Мадридський Реал впевнено переграв Сельту в першому матчі під керівництвом Зінедіна Зідана.

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"Вершкові" відкрили рахунок лише на 62-й хвилині матчу, забив Іско. За 15 хвилин Гарет Бейл подвоїв перевагу.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

28 тур

16 березня

Реал - Сельта 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Іско, 2:0 - 77 Бейл

Нагадаємо, Шальке без Коноплянки програв Лейпцигу.

Раніше Реал оцінив Дзаньоло в 60 мільйонів євро.

Джерело - Чемпіон.