Кияни спробують створити камбек

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) і колишній боксер збірної України і член Українських отаманів Єгор Голуб закликали уболівальників прийти на матч-відповідь 1/8-й фіналу Ліги Європи Динамо - Челсі.

Нагадаємо, що з анонсом поєдинку ви можете ознайомитися на Чемпіоні.

Також на нашому сайті ви зможете спостерігати як відео-трансляцію, так і текстову онлайн-трансляцію цього матчу.

Джерело - Чемпіон.

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