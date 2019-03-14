Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) і колишній боксер збірної України і член Українських отаманів Єгор Голуб закликали уболівальників прийти на матч-відповідь 1/8-й фіналу Ліги Європи Динамо - Челсі.
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А мы Динамо Киев , шо такое ? #matchday все на стадион ⚽️⚪️🔵 #мсмк #usyk #usykteam #iegorgolub #dynamokyiv
Нагадаємо, що з анонсом поєдинку ви можете ознайомитися на Чемпіоні.
Також на нашому сайті ви зможете спостерігати як відео-трансляцію, так і текстову онлайн-трансляцію цього матчу.
Джерело - Чемпіон.
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