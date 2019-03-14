Ротань відвідає матч Динамо — Челсі

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань відвідає матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо і Челсі.
Про це повідомляє Команда №1
Ротань викликав до збірної трьох гравців Динамо — Назарія Русина, Ахмеда Алібекова і Євгена Смирного.
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Також на грі буде присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Він був і на першому матчі в Лондоні, де Динамо поступилося 0:3.
Матч відбудеться 14 березня в Києві, початок о 19:55.
Нагадаємо, Усик закликав уболівальників відвідати матч Динамо — Челсі. Анонс та прогноз матчу читайте за посиланням.
Джерело - Команда №1.