Ротань відвідає матч Динамо — Челсі

Екс-динамівець слідкуватиме за грою колишньої команди

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань відвідає матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо і Челсі.

Про це повідомляє Команда №1

Ротань викликав до збірної трьох гравців Динамо — Назарія Русина, Ахмеда Алібекова і Євгена Смирного.

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Також на грі буде присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Він був і на першому матчі в Лондоні, де Динамо поступилося 0:3.

Матч відбудеться 14 березня в Києві, початок о 19:55.

Нагадаємо, Усик закликав уболівальників відвідати матч Динамо — Челсі. Анонс та прогноз матчу читайте за посиланням.

Джерело - Команда №1.