Динамо не готово віддавати гравця в оренду

Півзахисник київського Динамо Че Че, швидше за все, залишиться в столичному українському клубі.

Повідомляє сайт Sportanalytic.com.

За інформацією бразильського журналіста Ренато Нуньєша, кияни відхилили пропозицію Сан-Паулу щодо оренди бразильця, а "триколірні" не готові викупити його, всупереч вимозі тренера.

Йдеться про те, що для клубу бразильської Серії А цей трансфер буде занадто витратним, а замість Че Че вони придбають іншого хавбека.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Динамо хоче за 26-річного футболіста понад 5 млн євро. Однак сам Че Че не хоче залишати Динамо.

Джерело - Sportanalytic.com.