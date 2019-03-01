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Сан-Паулу хоче взяти Че Че в оренду на рік

Сьогодні 13:08 692 0
Сан-Паулу хоче взяти Че Че в оренду на рік

Сан-Паулу і Динамо продовжують переговори щодо трансферу півзахисника киян Че Че.

Про це повідомляє в Twitter бразильський журналіст Рожеріо Ассіш.

Сан-Паулу вже домовився з Че-Че про умови контракту. Бразильці запропонували Динамо взяти хавбека в оренду на рік, але Динамо наполягає на повному продажу 26-річного футболіста.

Раніше повідомлялося, що Че Че міг опинитися в Сан-Паулу. Сам футболіст здивований якістю життя в Україні.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Динамо, #Че Че, #трансфер, #Сан-Паулу
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