Сан-Паулу хоче взяти Че Че в оренду на рік

Сан-Паулу і Динамо продовжують переговори щодо трансферу півзахисника киян Че Че.

Про це повідомляє в Twitter бразильський журналіст Рожеріо Ассіш.

Сан-Паулу вже домовився з Че-Че про умови контракту. Бразильці запропонували Динамо взяти хавбека в оренду на рік, але Динамо наполягає на повному продажу 26-річного футболіста.

Tchê Tchê e São Paulo já se acertaram resta ao Dinamo de Kiev ceder a pedida do Tricolor que quer empréstimo de 1 ano. O clube quer vender. O meia é um dos pedidos de Cuca e está bem próximo de chegar para o BR19. — Rogerio Assis (@rogerio__assis) 1 березня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що Че Че міг опинитися в Сан-Паулу. Сам футболіст здивований якістю життя в Україні.

Джерело - Чемпіон.