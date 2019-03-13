Ігуаїн може пропустити матч з Динамо

Нападник лондонського Челсі Гонсало Ігуаїн може не зіграти в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Динамо.
Про це повідомляє Chelsea Echo.
12 березня вболівальники англійського клубу відвідали тренувальну базу. На зустрічі з фанатами 31-річний аргентинець був відсутній через хворобу. Також форвард пропустив тренування. У першому матчі проти киян футболіст не грав.
В активі Ігуаїна 3 голи в 9 матчах за Челсі. У Лізі Європи нападник не грав. На позиції форварда виходив Олів'є Жиру.
Матч Динамо — Челсі відбудеться 14 березня о 19:55 на НСК Олімпійський.
Нагадаємо, Вербич не зіграє проти Челсі.
Тим часом Челсі хоче викупити Ігуаїна дешевше 36 мільйонів євро.
Джерело - Chelsea Echo.