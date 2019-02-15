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Челсі хоче викупити Ігуаїна дешевше 36 мільйонів євро

Сьогодні 10:54 661 0
Челсі хоче викупити Ігуаїна дешевше 36 мільйонів євро

Лондонський Челсі розраховує знизити суму трансферу форварда Ювентуса Гонсало Ігуаїна, який перейшов у лондонський клуб в січні на правах оренди з Мілана.

Клуби домовилися, що після закінчення сезону сині зможуть викупити 31-річного аргентинця за 36 мільйонів євро. Однак у Челсі, за даними ESPN, впевнені, що трансфер Ігуаїна обійдеться їм дешевше.

Лондонці заплатили за піврічну оренду нападника близько 9 млн євро. Якщо Челсі захоче продовжити оренду ще на сезон, то доведеться доплатити 18 млн.

У Челсі вважають, що Юве піде на поступки щодо Ігуаїна через фінансові зобов'язання перед форвардом команди Кріштіану Роналду, який заробляє 31 млн євро на рік. Туринцям важливо продати Ігуаїна влітку.

Водночас майбутнє форварда в Челсі пов'язане з майбутнім головного тренера команди Мауріціо Саррі. За інформацією ESPN, поки керівництво клубу не розглядає можливість відставки італійця. У 4 матчах за Челсі Ігуаїн забив 2 голи.

Нагадаємо, Зідан може очолити Челсі.

Джерело - ESPN.

#Челсі, #Гонсало Ігуаїн, #Мауріціо Саррі, #Ювентус
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