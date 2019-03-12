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Швед може пропустити декілька місяців через травму

Сьогодні 18:29 835 0
Мар'ян може вже не зіграти цього сезону
Швед може пропустити декілька місяців через травму

Вінгер Карпат Мар'ян Швед, який належить Селтіку, отримав травму напередодні матчу 21-го туру УПЛ проти Шахтаря. Футболіст може пропустити решту сезону.

Про це повідомляє Daily Record.

Як повідомляє шотландське видання, з посиланням на головного тренера львів'ян Фабрі Гонсалеса, у футболіста збірної України діагностували розрив м'яза стегна.

"Швед - один з наших найкращих футболістів, і його відсутність зробило матч з Шахтарем набагато складнішим. Він пройде обстеження, але поки ми не знаємо, наскільки серйозне в нього пошкодження ", - цитує джерело Фабрі.

Як зазначає видання, травма Мар'яна може бути досить серйозною, щоб той більше не зіграв за Карпати в поточній кампанії.

Вінгер до завершення сезону виступатиме за Карпати на правах оренди з Селтіка, куди український клуб продав його в кінці січня.

Всього в нинішньому сезоні Швед відіграв за львів'ян 20 матчів, в яких відзначився 11 голами і 3 результативними передачами.

Нагадаємо, уболівальники Селтіка вивісили банер з образами на адресу Роджерса.

Також, Швед відреагував на перехід тренера Селтіка в Лестер.

Джерело - sportarena.

#Швед, #Карпати, #Селтік, #Шахтар, #Футбол
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