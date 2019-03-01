Уболівальники Селтіка вивісили банер з образами на адресу Роджерса. ФОТО

Вболівальники шотландського Селтіка на матчі 28-го туру проти Хартс вивісили на трибуні банер, в якому були висловлені слова невдоволення про відхід тренера Брендана Роджерса в англійський Лестер.

Про це повідомляє iSport.

"Ви обміняли безсмертя на посередність. Роджерс ніколи не був кельтом, він простий обманник", - написали вболівальники на банері.

Однак помічник головного тренера збірної Шотландії Джеймс Макфадден не вважає правильною поведінку вболівальників.

"Банер, який вивісили — це неправильно. Адже Роджерс добре впорався зі своєю роботою і виграв сім трофеїв. Цього сезону в Селтіка є всі шанси виграти ще один трофей", - сказав Макфадден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роджерс став головним тренером Лестера, а Селтік після цього оголосив ім'я нового головного тренера.

Джерело - iSport.