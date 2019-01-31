Хавбек Карпат Мар’ян Швед підписав контракт із Селтіком.

Про це повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.

Контракт українця з шотландським клубом розрахований на 4,5 роки, до кінця сезону хавбек виступатиме за Карпати на правах оренди.

За неофіційною інформацією, Карпати отримають за вінгера 2 мільйони євро.

У нинішній кампанії на рахунку Шведа 8 голів і 2 ассисти в 17 матчах української Прем'єр-ліги.

У листопаді він був названий найкращим гравцем місяця в Прем'єр-лізі, а також дебютував за збірну України в товариській грі з Туреччиною.

Нагадаємо, Карпати віддали в оренду Карраскаля.Тим часом Карпати хочуть продовжити оренду Шевченка.

Джерело - Чемпіон.