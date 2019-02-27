Швед відреагував на перехід тренера Селтіка в Лестер

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед привітав екс-тренера Селтіка з призначенням у Лестер.

Його слова наводить Футбол-NEWS.

"Я за нього тільки радий, для нього це крок вперед, Лестер — дуже хороша команда. Буду знайомитися влітку з новим тренером, на мене це ніяк не впливає. Ми спілкувалися з Роджерсом. Він хороша людина, бажаю йому успіхів у новому клубі. З розмови я відчував, що він на мене розраховує. Він сподобався мені, як тренер. Спілкувалися навіть іспанською мовою", - сказав Швед.