FIFA незабаром ухвалить рішення про реформу Клубного чемпіонату світу.
Про це повідомляє Kicker.
У турнірі братимуть участь 24 команди, 12 з яких будуть представляти Європу.
Актуально: Катар запідозрили в корупції
Клуби розділять на вісім груп по три команди - переможці пройдуть в плей-офф. В європейський список увійдуть Реал, Барселона, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Інтер, Мілан, Баварія, ПСЖ, Аякс.
Нововведення набудуть чинності з 2021 року. Реформу затвердять днями.
Нагадаємо, легендарний тренер Арсенала отримає посаду в ФІФА.
А Челсі подав апеляцію в ФІФА щодо трансферного бану.
Джерело - Xsport.