8 з них будуть представниками Європи

FIFA незабаром ухвалить рішення про реформу Клубного чемпіонату світу.

Про це повідомляє Kicker.

У турнірі братимуть участь 24 команди, 12 з яких будуть представляти Європу.

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Клуби розділять на вісім груп по три команди - переможці пройдуть в плей-офф. В європейський список увійдуть Реал, Барселона, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Інтер, Мілан, Баварія, ПСЖ, Аякс.

Нововведення набудуть чинності з 2021 року. Реформу затвердять днями.

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Джерело - Xsport.