Право на Чемпіонат світу виборювалося в кабінетах

Катар міг купити проведення чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє Foxsports.

ЗМІ мають у своєму розпорядженні документи, які свідчать про покупку Катаром проведення мундіалю. За інформацію Катар заплатив ФІФА 880 млн доларів. Майже половину суми (400 мільйонів доларів) виплатили ще до виборів 2010-го року, а іншу частину (480 мільйонів) країна виплатила через три роки.

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Розслідування проводить швейцарська поліція, яка вже отримала ці документи. У FIFA ще не коментували цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що Катар може встановити рекорд Чемпіонату світу-2022.

Нещодавно збірна Катару виграла Кубок Азії.

Джерело - Xsport.