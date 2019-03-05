Челсі подав апеляцію в ФІФА щодо трансферного бану

Лондонський Челсі буде оскаржувати заборону від FIFA на роботу під час двох наступних трансферних вікон.

Про це повідомляє ua-football.com.

Нещодвано FIFA ідентифікувала 29 епізодів з порушенням регламенту трансферів і реєстрації футболістів, за що і наклала трансферний бан на Челсі.

FIFA не ставить жодних часових рамок розгляду скарги Челсі. Подавши апеляцію, лондонці сподіваються відкласти вступ санкцій до зими, щоб влітку повноцінно закупитися. Раніше таке вдалося зробити Барселоні і Реалу.

У клубі напевно були готові до трансферної забороні FIFA, судячи з попереднього підписання Крістіана Пулішіча з Боруссії, який приєднається до "синіх" лише влітку.

Нагадаємо, Абрамович продасть Кепу через його конфлікт з Саррі.

Також, Саррі розповів, хто буде основним голкіпером Челсі.

Джерело - ua-football.com.