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Лунін відбив пенальті за Леганес

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Але пропустив на добиванні
Лунін відбив пенальті за Леганес

Голкіпер збірної України Андрій Лунін відбив пенальті в матчі чемпіонату Іспанії - проти мадридського Ателтіко.

На 50-й хвилині арбітр зустрічі Матео Лаос призначив пенальті у ворота Леганеса. До м'яча підійшов Сауль Ньїгес. Іспанець пробив в нижній правий від себе кут, але Лунін зумів відбити його удар. На жаль, відбив його українець в поле і сам же Сауль першим встиг на добивання і забив.

Джерело - Чемпіон.

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