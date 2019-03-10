Київське Динамо переграло Арсенал в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги.

На 28-й хвилині Денис Гармаш відкрив рахунок у матчі. Через 10 хвилин Сідклей подвоїв перевагу ефектним голом п'ятою.

Актаульно: матч Динамо-Шахтар можуть перенести через вибори.

За 5 хвилин до завершення першого тайму Гармаш оформив дубль. Крапку в матчі поставив Віктор Циганков, забивши з пенальті на 46-й хвилині матчу.

Чемпіонат України, УПЛ

21 тур

10 березня

Динамо - Арсенал-Київ 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 28 Гармаш, 2:0 - 37 Сідклей, 3:0 - 39 Гармаш, 4:0 - 46 Циганков.

Нагадаємо, Миколенко отримав найвищу оцінку за матч Челсі — Динамо.

Також, колишній англійський голкіпер звинуватив Бойка у пропущеному м'ячі Динамо.

Джерело - Чемпіон.