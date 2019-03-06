Матч Динамо — Шахтар можуть перенести через вибори

Усі кубкові протистояння в Україні можуть перенести.

Матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу, які мають відбутися 3 квітня, можуть відбутися в інший день.

Про це повідомляє Sportarena.

Остаточне рішення ще не ухвалили. Проте це може статися, якщо через президентські вибори перенесуть 23-й тур української Прем'єр-ліги на 3 квітня. Спочатку матчі туру були розподілені між 1 і 2 квітня.

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Також незрозуміло, як проводитиметься 24-й тур Прем'єр-ліги, який запланований на 6-7 квітня. Не в останню чергу через те, що Динамо продовжує виступ у плей-офф Ліги Європи, через що вільних дат для перенесення поки немає.

Крім особистої зустрічі двох українських грандів, у чвертьфіналі Кубка країни повинні зійтися Інгулець і Карпати, Дніпро-1 і Ворскла, а також ФК Львів і Зоря.

Голосування на виборах Президента України відбудеться 31 березня.

Нагадаємо, МВС просить перенести матчі чемпіонату України, через вибори.

Тим часмо, матчі першої ліги перенесуть через вибори.

Джерело - Sportarena.