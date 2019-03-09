Мій профіль

Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою

Сьогодні 09:10 1069
Українець переміг першого сіяного і завоював срібло Гран-прі Марракеша
Сьогодні 10:05 478
Козлова вийша у третє коло і зустрінеться з Халеп
Сьогодні 09:26 577
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Вчора 21:58 7481
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 18:43 47013 1
Кузьміна виграла спринт чемпіонату світу. Українки провалили гонку
Вчора 18:34 2595
Юний футболіст Нюрнберга наніс на бутси синьо-жовтий прапор та хоче грати за збірну України
Вчора 16:05 3744
Український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі
Вчора 15:06 2344
Челсі розгромив Динамо, Славія піднесла сюрприз Севільї. Результати матчів 1/8 ЛЄ
Вчора 14:59 1441
Челсі розтрощив Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
07.03.2019 23:54 2498 3
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:34 Футбол Барселона планує перепідписати контракт з Мессі до 2023 року 121
15:05 Футбол Жажа знайшов нове місце роботи 684
14:49 Блог Світоліна взяла участь у фотосесії для WTA 708
14:49 Футбол Марсело про відхід з Реала: Тут мій дім 655
14:31 Футбол Барселона - Райо Вальєкано: дивитися онлайн-трансляцію матчу Прімери 775
14:08 Футбол Колишній англійський голкіпер звинуватив Бойка у пропущеному м'ячі Динамо 1126
13:54 Баскетбол Михайлюк дебютував за фарм-клуб Детройта 781
13:31 Футбол Манчестер Сіті — Вотфорд: де дивитися онлайн-трансляцію матчу АПЛ 840
13:10 Футбол Марсело все ближче до Ювентуса. Бразилець узгодив попередній контракт 781
12:49 Бокс Уродженець України завоював титул IBF International у напівсередній вазі 893
12:24 Футбол Львів - Зоря: де дивитися онлайн-трансляцію матчу УПЛ 961
12:06 Футбол Першоліговий Колос підтвердив плани про реконструкцію стадіону 859
11:57 Футбол Гвардіола досяг попередньої домовленості з Ювентусом - журналіст 1058
11:51 Блог Гравець Манчестера за швидкістю обігнав мотоцикл 1032
11:39 Блог В Албанії арбітра побили після призначеного пенальті 845
11:30 Футбол Львів - Зоря: анонс та прогноз матчу УПЛ 851
11:26 Футбол Ворскла - Десна: де дивитися онлайн-трансляцію матчу УПЛ 687
11:03 Футзал Збірна України зіграє проти Хорватії в Запоріжжі 1149
10:51 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція спринтерсткої гонки в Естерсунді 868
10:35 Футбол Маріуполь - Чорноморець: де дивитися онлайн-трансляцію матчу УПЛ 764
10:05 Дзюдо Українець переміг першого сіяного і завоював срібло Гран-прі Марракеша 478
09:51 Футбол Ще один колишній гравець Реала може очолити клуб 1210
09:26 Теніс Козлова вийша у третє коло і зустрінеться з Халеп 577
09:10 Теніс Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою 1069
08:50 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 254582

Колишній англійський голкіпер звинуватив Бойка у пропущеному м'ячі Динамо

Сьогодні 14:08 1126 0
Бойко тримав руки за спиною, коли відбувався удар
Колишній англійський голкіпер звинуватив Бойка у пропущеному м'ячі Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко винен у третьому пропущеному голі у матчі з Челсі на Стемфорд Брідж.

Таку думку висловив колишній англійський воротар Девід Пріс.

"Якби Бойко не використовував техніку тримання рук за спиною, він би не пропустив третій гол. Не розумію, навіщо він це робить", - написав Пріс.

Пріс виступав за Дарлінгтон, Абердін, Сількеборг та інші клуби.

Нагадаємо, що Вілліан забив розкішний штрафний у ворота Динамо.

Раніше повідомлялося, що Буяльський пропустить матч-відповідь з Челсі.

Джерело - Twitter.

Коментарі ()