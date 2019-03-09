Колишній англійський голкіпер звинуватив Бойка у пропущеному м'ячі Динамо

Бойко тримав руки за спиною, коли відбувався удар

Голкіпер Динамо Денис Бойко винен у третьому пропущеному голі у матчі з Челсі на Стемфорд Брідж.

Таку думку висловив колишній англійський воротар Девід Пріс.

"Якби Бойко не використовував техніку тримання рук за спиною, він би не пропустив третій гол. Не розумію, навіщо він це робить", - написав Пріс.

Пріс виступав за Дарлінгтон, Абердін, Сількеборг та інші клуби.

Нагадаємо, що Вілліан забив розкішний штрафний у ворота Динамо.

Раніше повідомлялося, що Буяльський пропустить матч-відповідь з Челсі.

Джерело - Twitter.