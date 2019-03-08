Челсі - Динамо: Миколенко отримав найвищу оцінку в складі киян

Авторитетний аналітичний портал WhoScored підбив підсумки вчорашнього матчу Ліги Європи Челсі - Динамо (3:0).
Про це йдеться на сайті організації.
Найкращим у складі киян був визнаний лівий захисник Віталій Миколенко з балом 6,6 (з 10 можливих).
19-річний українець віддав 27 точних передач (68%), а також став найкращим серед гравців обох команд за відборами (6).
Також варто відзначити, що найкращим гравцем поєдинку визнаний гравець лондонців Педро (8,2), а Вілліан з оцінкою 8,0 зайняв умовне друге місце.
Нагадаємо, Челсі розтрощило Динамо.
Відеоогляд матчу ви можете переглянути на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.