Челсі - Динамо: Миколенко отримав найвищу оцінку в складі киян

Педро - гравець матчу

Авторитетний аналітичний портал WhoScored підбив підсумки вчорашнього матчу Ліги Європи Челсі - Динамо (3:0).

Про це йдеться на сайті організації.

Найкращим у складі киян був визнаний лівий захисник Віталій Миколенко з балом 6,6 (з 10 можливих).

19-річний українець віддав 27 точних передач (68%), а також став найкращим серед гравців обох команд за відборами (6).

Також варто відзначити, що найкращим гравцем поєдинку визнаний гравець лондонців Педро (8,2), а Вілліан з оцінкою 8,0 зайняв умовне друге місце.

Нагадаємо, Челсі розтрощило Динамо.

Відеоогляд матчу ви можете переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.