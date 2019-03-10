Олімпік вирвав нічию в матчі з Олександрією в 21-у турі УПЛ

Донецький Олімпік та Олександрія розписали мирову в рамках 21-го туру УПЛ.
Олександрія вийшла вперед на 69-й хвилині та вже збиралася святкувати, але гості відігралися за лічені хвилини до завершення матчу.
Цікаво, що останні десять хвилин поєдинку Олімпік відігравав у меншості.
Чемпіонат України, УПЛ
21 тур
10 березня
Олександрія - Олімпік 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 69 Ковалець, 1:1 - 88 Дійє
Червона картка: 83 - Тейшейра
Нагадаємо, відбулося жеребкування другого етапу УПЛ.
Також, Зінченко — найкращий гравець Манчестер Сіті в лютому.
Джерело - Чемпіон.