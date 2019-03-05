Відбулося жеребкування другого етапу УПЛ

Сьогодні, 5 березня, в Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Після 22 турів команди сформують верхню і нижню шістки. Верхня змагатиметься за чемпіонство і місця в єврокубках, а нижня — за збереження прописки.

Місця у верхній шістці собі вже гарантували Динамо, Шахтар і Олександрія. Карпати, Олімпік, Арсенал та Чорноморець вже точно зіграють у другій шістці.

Шахтар і Динамо до 22-го туру збережуть свої місця в турнірній таблиці. Таким чином, вони зіграють між собою у 25-у і 30-у турах.

Базова дата проведення 25-го туру - 13 квітня, 30-го - 19 травня.

Нагадаємо, Андрій Шевченко не викликав Ракицького до збірної. За це його розкритикував Ігор Гамула.

Джерело - УПЛ.