Шахтар - Карпати 5:0. Відеоогляд матчу

Шахтар у 21-у турі УПЛ розгромив львівські Карпати з рахунком 5:0.
Вже на 6-й хвилині Віктор Коваленко відкрив рахунок у матчі. На 34-й хвилині Матвієнко подвоїв перевагу.
Актаульно: матч Динамо-Шахтар можуть перенести через вибори.
Наприкінці першого тайму Майкон довів рахунок до розгромного. На 64-й хвилині Коваленко оформив дубль, а крапку у матчі поставив Тайсон.
Чемпіонат України, УПЛ
21 тур
10 березня
Шахтар - Карпати 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 6 Коваленко, 2:0 - 34 Матвієнко, 3:0 - 44 Майкон, 4:0 - 64 Коваленко, 77 - Тайсон
Нагадаємо, Шахтар прибув до Харкова з новим захисником.
Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря вболіває за Челсі.
Джерело - Чемпіон.