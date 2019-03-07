Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко буде дивитися матч Ліги Європи Челсі - Динамо.
Про це розповів сам гравець гірників.
"Буду дивитися цей матч. Я з дитинства уболіваю за Челсі. Буде цікава гра, нічого не можу сказати з приводу якихось прогнозів. Поради гравцям Динамо не давав. Їм тренер все розповість. Уже в збірній поспілкуюся з динамівцями з приводу цієї гри", - сказав Матвієнко.
Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, київське Динамо зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.
Обслуговуватиме гру словенська бригада арбітрів на чолі з Славко Вінчичем.
Джерело - isport.ua.