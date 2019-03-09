Шахтар прибув до Харкова, де 10 березня зіграє з Карпатами в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги з новим захисником.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У складі Шахтаря можуть зіграти 18 футболістів:
Воротарі: Андрій П'ятов, Олег Кудрик;
Захисники: Ісмаїлі, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Валерій Бондар;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Алан Патрік, Майкон, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Марлос, Сергій Болбат;
Нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.
У складі делегації - молодий захисник Валерій Бондар, який ще не грав за Шахтар у чемпіонаті України.
Захисники Валерій Бондаренко і Богдан Бутко пропустять зустріч через травму, а Сергій Кривцов - через дискваліфікацію.
Після 20 турів Прем'єр-ліги Шахтар лідирує, випереджаючи Динамо на 7 очок, а Карпати йдуть 9-ми.
Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря вболіває за Челсі. Також матч Динамо-Шахтар можуть перенести через вибори.
Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.