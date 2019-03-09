Паулу Фонсека розраховує на 18 футболістів

Шахтар прибув до Харкова, де 10 березня зіграє з Карпатами в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги з новим захисником.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У складі Шахтаря можуть зіграти 18 футболістів:

Воротарі: Андрій П'ятов, Олег Кудрик;

Захисники: Ісмаїлі, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Валерій Бондар;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Алан Патрік, Майкон, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Марлос, Сергій Болбат;

Нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.

У складі делегації - молодий захисник Валерій Бондар, який ще не грав за Шахтар у чемпіонаті України.

Захисники Валерій Бондаренко і Богдан Бутко пропустять зустріч через травму, а Сергій Кривцов - через дискваліфікацію.

Після 20 турів Прем'єр-ліги Шахтар лідирує, випереджаючи Динамо на 7 очок, а Карпати йдуть 9-ми.

Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря вболіває за Челсі. Також матч Динамо-Шахтар можуть перенести через вибори.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.