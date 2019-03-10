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Шахтар знищив Карпати в 21-у турі УПЛ

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Донеччани вколотили 5 голів
Шахтар знищив Карпати в 21-у турі УПЛ

Шахтар у 21-у турі УПЛ розгромив львівські Карпати з рахунком 5:0.

Вже на 6-й хвилині Віктор Коваленко відкрив рахунок у матчі. На 34-й хвилині Матвієнко подвоїв перевагу.

  Актаульноматч Динамо-Шахтар можуть перенести через вибори.

Наприкінці першого тайму Майкон довів рахунок до розгромного. На 64-й хвилині Коваленко оформив дубль, а крапку у матчі поставив Тайсон.

Чемпіонат України, УПЛ

21 тур

10 березня

Шахтар - Карпати 5:0 (3:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 6 Коваленко, 2:0 - 34 Матвієнко, 3:0 - 44 Майкон, 4:0 - 64 Коваленко, 77 - Тайсон

Нагадаємо, Шахтар прибув до Харкова з новим захисником.

Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря вболіває за Челсі.

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #УПЛ, #Карпати, #Розгром, #Коваленко
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