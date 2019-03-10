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Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Естерсунді

Сьогодні 11:26 264 0
Підручний спробує поборотися за медалі
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Естерсунді

Сьогодні, 10-го березня, у шведському Естерсунді відбудеться чоловіча гонка переслідування.

До неї кваліфікувалися двоє українців за підсумками спринтерської гонки.

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Онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні. Початок о 17:30 за Києвом.

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Відеотрансляція гонки буде доступна за 15 хвилин до старту.

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Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Гонка переслідування (17:30)

Чоловіки

Нагадаємо, Дмитро Підручний зупинився за крок вд п'єдесталу.

Джерело - Чемпіон.

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