Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Естерсунді

Сьогодні, 10-го березня, у шведському Естерсунді відбудеться чоловіча гонка переслідування.
До неї кваліфікувалися двоє українців за підсумками спринтерської гонки.
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Онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні. Початок о 17:30 за Києвом.
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Відеотрансляція гонки буде доступна за 15 хвилин до старту.
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Чемпіонат світу
Естерсунд, Швеція
Гонка переслідування (17:30)
Чоловіки
Нагадаємо, Дмитро Підручний зупинився за крок вд п'єдесталу.
Джерело - Чемпіон.