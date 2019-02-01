Катар вперше виграв Кубок Азії

У фіналі Кубка Азії збірна Японії поступилася команді Катару.

Долю поєдинку команди вирішили в основний час. Рахунок — 3:1

Для катарців — це перший титул чемпіонів Азії. Японці вигравали турнір чотири рази, востаннє - 2011 року.

Кубок Азії

Фінал

1 лютого

Японія - Катар 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 12 Алі, 0:2 – 27 Хатем, 1:2 – 69 Мінаміно, 1:3 – 83, пенальті Афіф.

Нагадаємо, Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. Збірна Австралії сенсаційно поступилася в Кубку Азії

Джерело - Чемпіон.