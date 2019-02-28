Катар може встановити рекорд Чемпіонату світу-2022

Всі стадіони до ЧС-2022 в Катарі будуть побудовані вже наступного року.

Про це заявляє генеральний секретар FIFA Фатма Самура

"Катар буде першою країною в історії проведення чемпіонатів світу, яка здасть всі стадіони як мінімум за два роки до початку турніру. Один стадіон вже введений в експлуатацію, ще 2-3 будуть здані 2019 року. Решта чотири стадіони, за словами організаторів, будуть здані до кінця 2020 року", - запевняє секретар FIFA.