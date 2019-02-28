Катар може встановити рекорд Чемпіонату світу-2022

Всі стадіони до ЧС-2022 в Катарі будуть побудовані вже наступного року.
Про це заявляє генеральний секретар FIFA Фатма Самура
"Катар буде першою країною в історії проведення чемпіонатів світу, яка здасть всі стадіони як мінімум за два роки до початку турніру. Один стадіон вже введений в експлуатацію, ще 2-3 будуть здані 2019 року. Решта чотири стадіони, за словами організаторів, будуть здані до кінця 2020 року", - запевняє секретар FIFA.
Чемпіонат світу пройде з 21 листопада по 18 грудня в семи містах: Досі, Лусаїлі, Ель-Вакра, Ель-Хаур, Ар-Райян, Умм-Салаль і Аш-Шамал.
Нагадаємо, ФІФА хоче обмежити кількість орендованих гравців. Також, результати жеребкування ЧС-2019 U-20.
Джерело - XSPORT.