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Луніна замінить основний воротар Леганеса у наступному матчі

Вчора 22:45 2007 0
У Пеллегріно своя думка щодо воротарської позиції в команді
Луніна замінить основний воротар Леганеса у наступному матчі

У наступному матчі Леганеса голкіпера збірної України замінить основний воротар команди Іван Куельяр.

Про це повідомив головний тренер команди у своєму інтерв'ю La Sexta.

"У цілому, у воротарів в цій грі не було багато роботи. Прикро, що в моменті з пенальті Сауль встиг до м'яча швидше, ніж наші гравці. Куельяр, наш основний воротар, буде грати наступного тижня. У нього є багато заслуг, щоб продовжувати грати в стартовому складі", - сказав тренер.

Нагадаємо, сейв Луніна не допоміг команді у матчі проти Атлетико.

Джерело - xsport.ua.

#Лунін, #Легалес, #Атлетіко
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