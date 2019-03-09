У наступному матчі Леганеса голкіпера збірної України замінить основний воротар команди Іван Куельяр.

Про це повідомив головний тренер команди у своєму інтерв'ю La Sexta.

"У цілому, у воротарів в цій грі не було багато роботи. Прикро, що в моменті з пенальті Сауль встиг до м'яча швидше, ніж наші гравці. Куельяр, наш основний воротар, буде грати наступного тижня. У нього є багато заслуг, щоб продовжувати грати в стартовому складі", - сказав тренер.