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Рома звільнила головного тренера

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Рома звільнила головного тренера

Головний тренер Роми Еусебіо Ді Франческо відправлений у відставку.

Про це повідомляє офіційний сайт римського клубу.

У середу, 6 березня, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вовки програли Порту і покинули турнір, після чого тренер італійського клубу не прийшов на прес-конференцію.

Сьогодні, 7 березня, відбулася рада директорів Роми, де вирішили звільнити його з посади.

"Дякуємо Ді Франческо за роботу і бажаємо йому успіхів у майбутньому", - йдеться в офіційній заяві прес-служби клубу.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що вовки планують звільнити головного тренера.

Нещодавно Лаціо знищив Рому в Серії А.

Джерело - Рома.

#Рома, #Порту, #Ліга чемпіонів, #Серія А, #ді Франческо
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