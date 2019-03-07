Рома звільнила головного тренера

Головний тренер Роми Еусебіо Ді Франческо відправлений у відставку.
Про це повідомляє офіційний сайт римського клубу.
У середу, 6 березня, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вовки програли Порту і покинули турнір, після чого тренер італійського клубу не прийшов на прес-конференцію.
Сьогодні, 7 березня, відбулася рада директорів Роми, де вирішили звільнити його з посади.
"Дякуємо Ді Франческо за роботу і бажаємо йому успіхів у майбутньому", - йдеться в офіційній заяві прес-служби клубу.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що вовки планують звільнити головного тренера.
Нещодавно Лаціо знищив Рому в Серії А.
Джерело - Рома.