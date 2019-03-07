Рома звільнила головного тренера

Така ціна вильоту з Ліги чемпіонів

Головний тренер Роми Еусебіо Ді Франческо відправлений у відставку.

Про це повідомляє офіційний сайт римського клубу.

У середу, 6 березня, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вовки програли Порту і покинули турнір, після чого тренер італійського клубу не прийшов на прес-конференцію.

Сьогодні, 7 березня, відбулася рада директорів Роми, де вирішили звільнити його з посади.

"Дякуємо Ді Франческо за роботу і бажаємо йому успіхів у майбутньому", - йдеться в офіційній заяві прес-служби клубу.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що вовки планують звільнити головного тренера.

Нещодавно Лаціо знищив Рому в Серії А.

Джерело - Рома.