Раньєрі покинув пост головного тренера Фулгема

Клаудіо Раньєрі більше не головним тренером Фулгема.

Про це повідомив клуб на своїй сторінці в Тwitter.

Виконувачем обов’язків призначено Скотта Паркера.

До слова, італійський спеціаліст очолив Фулгем у листопаді минулого року, за цей час Раньєрі не зміг підняти команду з зони вильоту, наразі "котеджери" посідають передостанню сходинку у турнірній таблиці АПЛ.

Fulham Football Club Chairman Shahid Khan today named Scott Parker as Caretaker Manager, replacing Claudio Ranieri.



👉 https://t.co/cxx8utJdUy pic.twitter.com/3sikRtiH3I — Fulham Football Club (@FulhamFC) 28 лютого 2019 р.

Паркер буде виконувати обов’язки головного тренера до кінця сезону, раніше екс-гравець Челсі був одним з тренерів у Фулгемі.

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Джерело - Чемпіон.